Absolver: Die Anpassungsmöglichkeiten der Kämpfer im Trailer - 4Players.de

Die Anpassungsmöglichkeiten der Kämpfer aus Absolver stellen Sloclap (Entwickler) und Devolver Digital (Publisher) im folgenden Video näher vor. Das Online-Actionspiel mit Nahkampffokus wird am 29. August 2017 für PC (GOG, Steam) und PlayStation 4 für 27,99 Euro erscheinen."Absolver steckt Spieler hinter die Maske eines Prospects - also einer Spielfigur, die ein heiliges Gelübde abgelegt hat und sich den Anwärtern anschließt, einer Elite-Einheit bestehend aus Kombattanten, die dafür kämpfen, die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In der Rolle eines Prospects wählt man einen Kampfstil, der jeweils mit seinen eigenen Spezialfähigkeiten einhergeht, erstellt sich sein individuelles Combat Deck für einen persönlichen Kampfstil in intensiven Echtzeit-Schlachten. Dabei zieht man entweder alleine oder mit Freunden los, sucht sich einen Mentor für Sparring und lernt dabei, wie man ein noch besserer Krieger wird."Letztes aktuelles Video: Character Customization