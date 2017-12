Agony: Die "Rote Göttin" im Trailer

Als Spieler übernimmt man in Agony die Rolle einer gepeinigten Seele ohne Erinnerung an die eigene Vergangenheit. Dabei erlebt man den Trip aus der Ego-Perspektive und kann sowohl die Kontrolle über andere Menschen als auch (schwache) Dämonen übernehmen.Auf der Suche nach einem Ausweg aus der höllischen Umgebung, muss man der "Red Goddess" (die "rote Göttin") einen Besuch abstatten, welche die Entwickler (Madmind Studio) im folgenden Trailer vorstellen. Die Tore zur virtuellen Hölle sollen sich am 30. März 2018 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One öffnen.Letztes aktuelles Video: Red Goddess Trailer