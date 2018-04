Agony: Studio bestätigt Anpassungen für bessere Alterseinstufung; PC-Patch soll Zensur wieder aufheben - 4Players.de

Die Entwickler vom Madmind Studio haben in einem Beitrag bei Kickstarter bestätigt, dass man leichte Anpassungen an dem Horrorspiel Agony vorgenommen hat, um eine bessere Alterseinstufung zu erhalten. Dadurch hat der Titel ein M-Rating (M=Mature) erhalten. Ohne die Maßnahmen wäre wohl nur ein Verkauf an Erwachsene möglich gewesen (Einstufung: Adults only).Welche Änderungen man genau vorgenommen hat, will man nicht verraten und führt mögliche Spoiler als Grund an. Allerdings verspricht man erneut, dass keine Zensur an Inhalten vorgenommen wurden, die man in bisherigen Trailern, Screenshots oder GIF-Dateien zu sehen bekam. Tatsächlich sollen manche Szenen im Spiel trotz der Schnitte noch heftiger ausfallen als das, was bisher an Videos veröffentlicht wurde.Für PC-Spieler hat das Studio außerdem einen optionalen Patch angekündigt, mit dem sämtliche Zensur-Eingriffe wieder rückgängig gemacht werden. Ob ein solches Update auch auf PS4 und Xbox One angeboten wird, gilt dagegen als relativ unwahrscheinlich.Agony sollte ursprünglich Ende März erscheinen. Der Release wurde jedoch auf unbestimmte verschoben und steht aktuell lediglich grob bei 2018.Letztes aktuelles Video: Red Goddess Trailer