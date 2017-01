Injustice 2: Story-Trailer: "The Lines are Redrawn" - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment haben den Story-Trailer "The Lines are Redrawn" zu Injustice 2 veröffentlicht. Das Prügelspiel wird ab dem 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Folgende DC-Comics-Helden und -Schurken wurden bisher bestätigt: Aquaman, Atrocitus, Batman, Blue Beetle, Deadshot, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Supergirl, Superman und Wonder Woman. Vorbesteller dürfen zudem als Darkseid kämpfen.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer