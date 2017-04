Injustice 2: Zerbrochene Allianzen, Teil 5: Brainiac möchte die Erde auslöschen - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment haben den fünften Zerbrochene-Allianzen-Trailer zu Injustice 2 veröffentlicht. In dem Clip spielt Brainiac, das Genie inmitten des Konflikts in Injustice 2, die Hauptrolle - sowie sein Plan, die Erde auszulöschen. Das Beat'em-Up der NeatherRealm Studios (zur Vorschau) soll am 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Zerbrochene Allianzen - Teil 5