FIFA 17: Video-Test: Abschirmen und Karriere machen - 4Players.de

Zwei Wochen nach Pro Evolution Soccer 2017 ist auch FIFA 17 erhältlich. Electronic Arts kann sich Zeit lassen, denn der Fußball aus eigenem Hause spielt wirtschaftlich in einer ganz anderen Liga. Alleine über Mikrotransaktionen in Ultimate Team von NHL über Madden bis FIFA wurden über 600 Millionen Dollar erwirtschaftet. Im Test interessiert uns allerdings nur, was neben der neuen Frostbite-Engine in die Qualität des Spiels investiert wurde.Letztes aktuelles Video: Video-Test