Watch Dogs 2: Mission "Zodiac Killer" als Vorbestellerbonus - 4Players.de

Wer Watch Dogs 2 vorbestellt, erhält die Bonusmission "Zodiac-Killer" gratis hinzu. Unter dem Pseudonym Zodiac ermordete ein Serienmörder im Raum San Francisco zwischen Dezember 1968 und Oktober 1969 fünf Menschen. Jetzt scheint er mit seinem Schweigen zumindest in dem Open-World-Titel zu brechen. Watch Dogs 2 wird am 15. November 2016 für PS4 und Xbox One erscheinen. Die PC-Fassung folgt zwei Wochen später.Letztes aktuelles Video: Zodiac Killer Mission