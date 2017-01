Watch Dogs 2: Gratis-Testversion auf PlayStation 4 verfügbar - 4Players.de

Ubisoft hat eine Gratis-Testversion von Watch Dogs 2 auf PlayStation 4 veröffentlicht . Ab dem 24. Januar 2017 wird man das Spiel auch auf Xbox One kostenlos ausprobieren können - am gleichen Tag wird zudem das erste DLC-Paket (T-Bone Content Bundle) für PC und Xbox One verfügbar sein. Mit der kostenlosen Testversion kann man das Spiel drei Stunden lang antesten (Multiplayer-Modus, Story-Einsätze und Nebenaktivitäten). Sollte das Spiel nach der Testphase gekauft werden, kann der Fortschritt in die Vollversion übertragen werden.Letztes aktuelles Video: Probeversion auf PS4