Watch Dogs 2: Zweite Erweiterung "Menschliche Bedingungen" wird drei Multi-Missionen-Operationen umfassen - 4Players.de

Am 21. Februar 2017 wird die zweite Download-Erweiterung "Menschliche Bedingungen" (Human Conditions) für die PS4-Version von Watch Dogs 2 erscheinen. PC und Xbox One werden am 23. März 2017 versorgt. Das DLC-Paket enthält drei neue Multi-Missionen-Operationen, in denen Marcus Holloway und seine DedSec-Crew neue Bösewichte jagen. "Die Geschichten hier lassen euch hauptsächlich gegen diverse Organisationen und ihre High-Tech-Security kämpfen sowie gegen die Bratva (russische Mafia)", erklärt Ethan Petty (Scriptwriter). Eine Elite-Co-op-Challenge mit hohem "Wiederspielwert für Hardcore-Hacker" ist ebenfalls geplant.Über Verbesserungen im Vergleich zu den Missionen aus Watch Dogs 2 sagte Fabian Salomon (Producer) im PlayStation.Blog : "Wir hören stets auf die Community, um eine noch bessere Erfahrung zu erschaffen. Zum Beispiel wissen wir, dass einige unserer Spieler das Gefühl hatten, die Missionen in Watch Dogs 2 hätten nicht genügend Checkpoints gehabt, und dieses Wissen ist in unsere neuen DedSec-Operations geflossen. Es macht daraus eine weniger frustrierende Erfahrung."Letztes aktuelles Video: New Missions and Old Friends in the Human Conditions DLC