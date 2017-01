Gwent: The Witcher Card Game: Nilfgaard ab nächster Woche als neue Fraktion verfügbar - 4Players.de

Die Beta-Version von Gwent: The Witcher Card Game wird in der nächsten Woche (am 6. Februar 2017) erweitert. CD Projekt RED wird das digitale Kartenspiel um die Fraktion "Nilfgaard" ergänzen. Die Nilfgaard-Fraktion soll einen neuen Stil ins Spiel bringen: "die Beibehaltung der Kontrolle über das Schlachtfeld. Die Fraktion gibt Spielern eine ganze Reihe neuer Spielmechaniken an beziehungsweise in die Hand und lässt einen gegnerische Karten aufdecken, die Reihenfolge der vom Gegner gespielten Karten verändern und bietet zudem durch den cleveren Einsatz unloyaler Karten (also Karten, die auf der Seite des Gegners gespielt werden) trickreiche neue Spielvarianten an."Die Erweiterung umfasst mehr als 60 neue Karten, darunter fraktionsspezifische Karten für die Nördlichen Königreiche, Scoia'tael, Skellige und Monster, sowie neutrale Karten, die von jeder Fraktion genutzt werden können. Gwent befindet sich derzeit in der geschlossenen Beta. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich auf der offizielle Website dafür anmelden.Letztes aktuelles Video: Eine Partie in 60 Sekunden