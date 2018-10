Gwent: The Witcher Card Game: Überblick-Trailer vor dem morgigen Beta-Ende auf PC - 4Players.de

CD Projekt Red gibt im folgenden Trailer einen Überblick über Gwent: The Witcher Card Game sowie über die Neuerungen und Verbesserungen, die mit dem großen Homecoming-Update implementiert werden. Der Trailer führt ebenfalls in die Grundlagen des Witcher-Kartenspiels ein, erklärt das rundenbasierte Spielgeschehen, die zwei taktisch unterschiedlichen Reihen, die Nahkampf- und Fernkampfkarten-Mechaniken sowie das Deckbausystem.Mit der Veröffentlichung des Homecoming-Updates wird Gwent: The Witcher Card Game am morgigen 23. Oktober 2018 die Beta-Phase auf PC via GOG.com verlassen. Der Launch auf PlayStation 4 und Xbox One folgt am 4. Dezember 2018.Letztes aktuelles Video: Wie man spielt