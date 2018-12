Oxygen Not Included: Early Access: "Quality of Life Update Mk 1" bringt allerlei Verbesserungen und Bugfixes - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Oxygen Not Included ist das erste Update aus der Reihe "Quality of Life" veröffentlicht worden. Im Gegensatz zu den bisherigen Inhaltsupdates wollen die Entwickler (Klei Entertainment) hauptsächlich die vorhandenen Inhalte optimieren und ausbauen. Auch Verbesserungen in den Bereichen Performance, Balance und Benutzeroberfläche stehen auf der To-Do-Liste - sowie reichlich Bugfixes."QoL Mk 1" führt neue Optionen für die Benutzeroberfläche der Rezeptwarteschlange, mehr Einstellungen für das Kopieren von Strukturen und eine Reihe neuer Inhalte ein, die u. a. das Dekorationssystem erweitern (neue Gemälde, Skulpturen, Blumentöpfe und Sockel). Das (sehr) ausführliche Change-Log findet ihr hier Die Entwickler wollen über die Feiertage eine zweiwöchige Pause einlegen. Das nächste Update soll am 7. Februar 2019 folgen.Letztes aktuelles Video: Space Industry Upgrade Animated Short