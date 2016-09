Here They Lie: Surrealer Psycho-Horror wird Starttitel für PlayStation VR - 4Players.de

"Hallo zusammen! Hier ist Cory Davis – gerade frisch zurück aus der Entwicklerhöhle von Tangentlemen. Zugegeben, seit wir zum ersten Mal Here They Lie auf der E3 2016 angekündigt hatten, waren wir etwas … kryptisch, wenn es um die Einzelheiten des Spiels ging.



Und das hatte seine Gründe. Damals stieg Here They Lie noch aus dem Unterbewusstsein auf, gleich einer Flut des Grauens, die über die Realität schwappte und uns immer tiefer in ihre Schattenwelt zog. Es brauchte all unseren Mut, mitten in das endlose Nichts zu blicken … Nur unter einem dunklen Schleier verborgen würde unser Werk gelingen.



Doch diese Zeit ist nun vorbei. Here They Lie erscheint am 13. Oktober für die PlayStation VR … Wir können euch nicht länger beschützen.



Der Grat zwischen Realität und Wahnsinn wird schmaler. In meinem Mund ist Ruß. An meinen Fingerspitzen Brandwunden. Die Lungen sind schwarz und voller Asche.



Und da ist ER.



Ich kann ihn gerade so aus dem Augenwinkel sehen. Oder ist das mein Schatten? Je länger ich ohne Schlaf ausharre, desto näher kommt er an mich heran. Es ist fast so, als ob ich ihn loswerden könnte, wenn ich ihn nur an mich heranlasse. Noch ein wenig näher. Nur ein bisschen?



NEIN!



Gebt mir ein Siegel oder ein rostiges Stück Blech. Nagelt es an meinen Körper. Irgendwas, das IHN aufhält.



Here they Lie



Die Wände haben Risse und der Boden unter meinen Füssen … alles schwindet. Ich höre die Knochen auf den Masken klappern. Sie beobachten mich mit ihren dreckigen, schlammbedeckten Augen. Sie beobachten uns alle. Ich sehe im Spiegel nicht mehr so wie vorher aus. Alle sehen anders aus. Sie muss mehr wissen, als sie preisgibt. Ich kann immer noch ihr gelbes Kleid durch den Nebel sehen. Es sieht fast friedlich aus.



Dana, bist du da??







Here They Lie



Wir hier bei Tangentlemen können es kaum erwarten, dass ihr eure Reise in den Abgrund beginnt und euch selbst einen Eindruck verschafft, wenn Here They Lie im nächsten Monat veröffentlicht wird. Hoffentlich seid ihr darauf vorbereitet. Aber gibt noch eine Sache die wir erwähnen müssen: Um euch auf das Erlebnis vorzubereiten, hat das Dädalus Projekt uns alle eingeladen, an einer Untersuchung der ZEIT und Mechanismen der universellen WAHRHEIT und SIMULATION teilzunehmen.



www.HereTheyLie.com Es ist kostenlos, nicht toxisch, völlig schmerzlos, sanitär… versprochen."

Tangentlemen versorgt Early Adopters von Sonys Virtual-Reality-Headset mit finsterem Horror: Here They Lie erscheint am 13. Oktober für die PlayStation VR. Neben einem frischen, düster gehaltenen Trailer soll auch der deutsche PlayStation-Blog Interessenten Lust aufs Grusel-Adventure machen. Der Text ist allerdings nach wie vor sehr vage gehalten und schickt den Nutzer zu einem vermeintlichen Experiment auf der offiziellen Website , mit allerlei bizarren Versuchen und Apparaturen.Letztes aktuelles Video: E3-Teaser-Trailer 2016