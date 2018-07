Touhou: Scarlet Curiosity: PC-Umsetzung des Action-Rollenspiels auf Steam erschienen - 4Players.de

XSEED Games und Marvelous haben das bereits seit 2016 für PlayStation 4 erhältliche Action-Rollenspiel Touhou: Scarlet Curiosity am 11. Juli 2018 auch auf PC ( Steam ) veröffentlicht. Der Preis beträgt 14,99 Euro, wobei bis zum 18. Juli noch ein Rabatt von zehn Prozent gewährt wird. Als Sprachunterstützung werden Englisch und Japanisch geboten. Zur Story heißt es: "Remilia Scarlet, berühmt berüchtigte Vampirin, ist mit ihrem jahrhundertelangen und noblen Leben gelangweilt. Es ist ihr derart langweilig das sie, als die lokale Zeitung eine Story über ein riesiges Monster bring, sich dazu entscheidet ein wenig Spaß zu haben. Als Sie nach Ihrem ersten Ausflug in Ihr Anwesen zurückkehrt, muss Remilia nicht nur feststellen das Ihr Anwesen schwer beschädigt wurde sondern es auch keine Hinweise auf den Täter gibt. Dieser Vorfall macht unsere Vampirdame nur noch neugieriger auf das, was in der Welt außerhalb Ihres Anwesens passiert.Nun liegt es an Remilia und Ihrer treuen Maid, Sakuya Izayoi, den Gerüchten über Monster und anderer Bedrohungen auf den Grund zu gehen - Diese Reise führt sie durch ganz Gensokyo in der sie auf skurrile Charaktere treffen, ihren Gegnern mit bekannten Fähigkeiten und magischen Karten einheizen, ein paar Feen aufmischen und einen Komplott aufdecken der verrückter ist als sie es sich je vorgestellt haben können." Die PC-Version soll im Vergleich zum PS4-Original einen neuen "Bullet Hell"-Modus, 4K-Auflösung, ein umfassendes Konfigurationsmenü, neue Achievements und Steamworks-Unterstützung sowie überarbeitete Schwierigkeitsgrade bieten. Mehr dazu auch auf der offiziellen Website und im folgenden Video zum Verkaufsstart: