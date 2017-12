PlayerUnknown's Battlegrounds (PC): Early Access wird morgen früh beendet

schrieb am 20.12.2017 um 11:17 Uhr

MrLetiso hat geschrieben: ? Heute 10:55 xS3l hat geschrieben: ? Heute 10:51 Der Unterschied zwischen "Early Access" und "Release" ist heutzutage nur mehr ein label, mehr nicht. Der Unterschied zwischen "Early Access" und "Release" ist heutzutage nur mehr ein label, mehr nicht. Und das siehst Du nicht als Problem? Das Spiel wird released und ist nicht "fertig".

Billy_Bob_bean hat geschrieben: ? Heute 10:52 jo, musst halt zurück zum perfekten DayZ gehn jo, musst halt zurück zum perfekten DayZ gehn netter Versuch. Und das siehst Du nicht als Problem? Das Spiel wird released und ist nicht "fertig".netter Versuch.

ein problem ist es imo nur wenn das spiel als fertig betitelt wird obwohl inhalt fehlt es nicht rund läuft und dergleichen was bei pubg beides nicht zutrifft.der inhalt was nach dem release kommen wird ist service.das spiel bietet genug.ich meine das ding kostet nur 30? und bietet locker hunderte stunden spielspass.ich hab auch lange pausiert seit ich von der neuen map erfahren habe und da es zu dem zeitpunkt nicht so richtig wollte allen voran die laggs und das hinter der wand gesterbe,da sagte ich mir hey es soll im dez. fertig werden mit neuer map usw. da warte ich mehr als 3 monate und wenn der rest auch gut...