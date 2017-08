Zum 25. Geburtstag des blauen Flitze-Igels werden in dem gemeinsam von Headcannon, PagdoaWest Games und Christian Whitehead entwickelten Spiel neue und "Remixe" bekannter Sonic-Stages vorhanden sein. Zudem wird es einen Time-Attack-Modus sowie Bonus-Areale, sogenannte Blue Spheres, geben.

Sonic Mania erscheint am 15. August für PlayStation 4, Switch und Xbox One. Die PC-Version wurde um zwei Wochen verschoben und soll am 29. August erscheinen.



Letztes aktuelles Video: Digital Launch Trailer



