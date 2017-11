The Inner World: Der Letzte Windmönch: Günstige Umsetzung für iOS und Android erschienen

Headup Games und Studio Fizbin geben die heutige Veröffentlichung von The Inner World: Der letzte Windmönch auf iOS und Android bekannt. Nachdem der Nachfolger des klassischen Hohlwelt-Adventures The Inner World kürzlich bereits auf PC, Mac und Linux, der PlayStation 4 und Xbox One erschien ( zum Test ), kommen nun auch Mobile-Abenteurer in den Genuss des Titels.Wer noch keine Fassung besitzt, dürfte zudem Geld sparen: Während das Spiel auf den übrigen Plattformen rund 24 bis 39 Euro kostet, ist es auf iTunes und Google Play zum Preis von nur 5,49 Euro erhältlich.Letztes aktuelles Video: Trailer