Solstice Chronicles: MIA: Actionreicher Überlebenskampf auf dem Mars erscheint auch für Nintendo Switch - 4Players.de

Der Arcade-Shooter Solstice Chronicles: MIA wird auch auf Nintendos Konsole spielbar sein. Das geht aus einem Artikel auf Gematsu mit Bezug auf die Mitteilung des Switch-Publishers Circle Entertainment hervor. Noch in diesem Jahr soll die Umsetzung veröffentlicht werden.In dem Ableger des taktisch geprägten The Red Solstice kämpft man in einer Mars-Kolonie ums Überleben, die von aggressiven Kreaturen überrannt wurde. Nach und nach entwickelt man dabei die eigenen Fähigkeiten und wer will, ruft einen Freund oder eine Freundin zum lokalen kooperativen Spielen zu Hilfe.Letztes aktuelles Video: Update-Trailer