Smash+Grab: Early Access: Rivalisierende Multiplayer-Banden versuchen Beute im Wert von 50.000 Dollar zu stehlen - 4Players.de

Eine Gang beinhaltet einen Anführer, einen Leutnant und 3 Soldaten

Wähle aus Nahkampf- und Charakteren mit Reichweite

Kombiniere deine Spezialfähigkeiten für tödliche Strategien

Erhöhe den Level deiner Charaktere um Vorteile und besondere Gegenstände freizuschalten



Kämpfe gegen und mit Feinden aus anderen Spielern und KI.

Benutze Schläge, Enterhaken, Gegenwehr, Ausweichmanöver und brutale Todesstöße

Schalte Feinde aus, um ihre Beute für Cash und Upgrades einzusetzen

Deine Gang kämpft von alleine und kann durch den Anführer beeinflusst werden



Alles, was es zu gewinnen gilt, kannst du finden, indem du Läden und Warenautomaten plünderst

Plündere Waffen für Upgrades für deine Gang

Fertige elementare Waffenmods aus den geplünderten Einzelteilen

Das erste Team, welches $50,000 erreicht, gewinnt

Die Macher von Sleeping Dogs (United Front Games) haben Smash+Grab als Early-Access-Titel bei Steam veröffentlicht. Es kostet 19,99 Euro (mit Rabatt 16,99 Euro). In dem kompetitiven Multiplayer-Actionspiel treten zwei rivalisierende Banden mit je drei Spielern gegeneinander an und versuchen so schnell wie möglich Beute in Höhe von 50.000 Dollar zu machen, indem sie in Geschäfte einbrechen und sich dort bedienen - oder alternativ das andere Team bekämpfen und ausrauben. Als Inspirationsquellen werden The Purge und The Warriors genannt. Die Matches sollen ungefähr 15 Minuten dauern. Die Spieler sollen immer größere Läden ausrauben und ihre Waffen modifizieren (Kettensägen-Schaufeln, vergiftete Armbrust) können. Nach den Partien winken Stufenaufstiege, neue Perks und Klamotten zur Individualisierung. Das Gangster-Team besteht aus einem Anführer, einem Lieutenant und drei weiteren Mitgliedern, die bestimmten Klassen (Nah- oder Fernkampf) angehören. Ergänzend zu den Multiplayer-Matches wird es möglich sein, mit oder gegen computergesteuerte Charaktere zu spielen.Zum aktuellen Stand der Early-Access-Version schreiben die Entwickler: "Wir haben eine solide Basis, an der wir arbeiten können. Die Early-Access-Version hat 2 Karten und Modi, 7 spielbare Anführer, 13 Leutnants, 20 verschiedene Läden und Warenautomaten zum Zerschmettern, sowie 12 Basiswaffen mit 18 Waffenmods. Außerdem kannst du Anführer und Leutnants mit einer Reihe von besonderen Gegenständen und Vorteilen anpassen. (...) Wir werden während des 'Frühen Zugangs' weiterhin daran arbeiten, das Spielerlebnis und die Spielbalance zu verbessern, sowie Spieleinhalt und Feature zu erweitern. An Hardware-Kompatibilität, Netzwerk-Feature, Optimierung und Bugs wird natürlich außerdem gearbeitet werden." Die Early-Access-Phase soll sechs Monate dauern.Stelle deine Crew zusammenKompetitiver authentischer Online-NahkampfNimm, was du kriegen kannstLetztes aktuelles Video: Early Access Trailer