Warriors All-Stars: Die Mitglieder des Shiki Clans und die Stadt Sanctuary - 4Players.de

Koei Tecmo Europe hat die Mitglieder des Shiki Clans aus Warriors All-Stars vorgestellt. Unter dessen Banner versammeln sich Yukimura Sanada, Mitsunari Ishida und Naotora li (bekannte Gesichter der Samurai-Warriors-Reihe) sowie Ryu Hayabusa und Ayane aus der Ninja-Gaiden-Reihe. Weitere Recken in den Reihen des Clans sind Hajime Arima und Darius aus Haruka: Beyond the Stream of Time, William aus Nioh und Shiki, der Sohn des Königs in Warriors All-Stars.Abseits der Kämpfe verbringt man die Zeit in der Stadt Sanctuary. "Spieler können hier ihre Heldenkarten aufwerten und die Beziehungen zu anderen Clan-Mitgliedern verbessern. In der Taverne, dem Gasthaus, Raffinerie, der Übungsarena und den Hauptquartieren, bieten sich hierzu unzählige Möglichkeiten. Je stärker die Bindungen zwischen den Kameraden sind, desto mehr Informationen erhalten die Spieler über ihre Mitstreiter und deren Hintergrundgeschichten. In der Raffinerie können Spieler ihre Heldenkarten aufwerten, neu erstellen oder auf dem Schlachtfeld gefundene Karten verkaufen. Heldenkarten sind mysteriöse Objekte, die neue Fähigkeiten freischalten oder die Werte der Charaktere verbessern, die sie ausgerüstet haben. In der Übungsarena verbessern die Krieger ihre Statistiken, im Tausch gegen hart erkämpftes Gold. Sobald die Spieler bereit sind können sie schließlich in den Hauptquartieren neue Missionen annehmen und direkt zurück in die hitzige Action eintauchen." Warriors All-Stars erscheint am 1. September 2017 für PC (Steam) und PlayStation 4.Letztes aktuelles Video: Shiki Clan