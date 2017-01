Digimon World: Next Order: Trailer: Digimon aufziehen, trainieren und ausbilden, um gegen die Machinedramon zu kämpfen - 4Players.de

In Digimon World: Next Order darf man Digimon aufziehen, trainieren, füttern und ausbilden, um die Machinedramon zu besiegen. Wie das in der Praxis funktioniert, zeigt Publisher Bandai Namco Entertainment im folgenden Trailer. "Die Digitale Welt wird von Machinedramon belagert. Um diese bösartigen Digimon zu neutralisieren und die Welt zu retten, ziehen Spieler ihre Digimon auf und trainieren sie, um eine enge Beziehung zu ihnen aufzubauen und sie zum Sieg zu führen. Ist die Beziehung besonders stark, kann dies eine ExE Entwicklung auslösen, die es erlaubt, zwei Digimon zu einem noch stärkeren zu verschmelzen." Das Spiel erscheint am 27. Januar 2017 auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch für PlayStation 4 (sowohl im Handel als auch digital).Letztes aktuelles Video: Un-hatch your Destiny