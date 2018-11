eSports: US-Armee will eSports zur Rekrutierung nutzen - 4Players.de

Die US-Armee möchte sich für eine jüngere Zielgruppe wieder attraktiver machen und will daher ein offizielles eSports-Team gründen, das gleichzeitig als Rekrutierungs-Werkzeug dienen soll. Wie Gamesindustry.biz in Anlehnung auf einen Artikel bei Stars and Stripes berichtet, sollen die Mitglieder Teil der Marketing- und Engagement-Abteilung werden. Neben der Teilnahme an eSport-Events für die US-Army sollen die Spieler auch als Beta-Tester für Army-Apps und in Trainings-Simulatoren eingesetzt werden.Hinsichtlich der Titel will man ein möglichst breites Spektrum abbilden und sich nicht nur auf "Militär-Shooter" beschränken. So soll das eSports-Team im nächsten Monat bei einem seiner ersten Einsätze bei einem Tekken-Turnier antreten.Schon im Jahr 2000 versuchte die US Army, über Videospiele potenzielle Rekruten für den Militärdienst zu begeistern. Damals investierte man in den Free-to-play-Shooter America's Army, dessen letzter Teil America's Army: Proving Grounds seit 2013 bei Steam erhältlich ist. Dabei hat die Regierung innerhalb der ersten zehn Jahre etwa 32,8 Millionen Dollar in die Weiterentwicklung des Titels investiert