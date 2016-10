Lance A Lot: Rocket Hammer lädt zu Lanzenkämpfen auf Raketen - 4Players.de

Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC) Screenshot - Lance A Lot (PC)

SETZ DEINE LANZE EIN - VIEL! Es braucht nur einen einzelnen Stoß mit der Lanze, um einen Gegner von seinem Ross zu werfen. So bist du nur einen Treffer vom Sieg entfernt - oder von der Niederlage.

EIN TURNIER AUF DEM RÜCKEN VON RAKETEN. Pferde sind für Bauern - wahre Ritter kämpfen am Himmel!

SPIELE MIT DER PHYSIK. Von den meisten Gegenständen um dich herum kannst du dich abprallen lassen, sie werfen, verbiegen oder bewegen.

VERÄNDERE DIE REGELN. Spiele mit verschiedenen Mutatoren herum, um deinen eigenen Turnierstil zu finden.

BEHERRSCHE DEN HIMMEL. Tritt in 4 verschiedenen Modi auf zahllosen Inseln an. Tritt gegen deine Rivalen im Einzelspielerkampf an oder bei 'King of the Hill' und 'Erobere die Fahne' gegen mehrere Spieler."

Das schwedische Indie-Studio Rocket Hammer lädt mit Lance A Lot zu einem Mehrspieler-Gerangel mit Lanzen und Raketen ein. Die ritterliche Arcade-Action ist seit dem 18. Oktober 2016 via Steam und Humble Store erhältlich und wird noch bis zum 25. Oktober mit einen Rabatt von 35 Prozent angeboten. In der Spielbeschreibung heißt es: "Lance A Lot ist ein lokales Partyspiel, in dem 4 Freunde in einer HERRLICHEN raketenbetriebenen Schlacht gegeneinander antreten! Sause auf deinem noblen Raketenross durch die Lüfte und schicke würdige Gegner mit deiner Lanze wieder gen Boden zurück. Am Ende kann es nur einen Ritter geben!HERRLICHE FEATURES!Letztes aktuelles Video: Release-Trailer