Mario Kart Switch: Fire Hopping offenbar nicht mehr möglich - 4Players.de

Die kontroverse Fahrtechnik Fire Hopping, mit der man sich bei Mario Kart 8 auf der Wii U noch Geschwindigkeitsvorteile verschaffen konnte, ist bei der Umsetzung für Nintendo Switch offenbar passé. Das meldet Eurogamer.net in Bezug auf ein Youtube-Video, das Mario Kart 8 Deluxe in Aktion zeigt. Tatsächlich werden Spieler hier durch die Anwendung der Technik sogar leicht ausgebremst, da die Sprünge auf Geraden keinen Boost mehr bewirken.Bereits auf der Wii U verhinderte Nintendo das Fire Hopping beim 200cc-Modus, der als kostenloses Update nachgereicht wurde. Abseits des DLCs konnte die Technik aber weiterhin angewendet werden. Darüber hinaus präsentiert Youtuber GameXplain in einem weiteren Video, wie stark die optionalen Fahrhilfen in den Spielverlauf eingreifen. Dabei schlägt sich der nahezu komplett automatisch fahrende Pilot recht passabel und landet am Ende mit seinen Beschleunigungs- und Lenkhilfen auf dem vierten Platz.