theHunter: Call of the Wild: Einblicke ins virtuelle Jägerdasein - 4Players.de

Expansive Worlds und die Avalanche Studios haben ein neues Video mit aktuellen Spielszenen aus theHunter: Call of the Wild veröffentlicht, die tiefere Einblicke in die virtuelle Jagdsimulation der Schweden bieten, die Anfgang 2017 für PC erscheinen soll:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-TrailerAuf der offiziellen Website heißt es zum Spiel: "theHunter: Call of the Wild bietet das atemberaubendste Jagderlebnis, das jemals erschaffen wurde. Treten Sie ein in eine wunderschöne weite Welt voller Leben, von majestätischen Hirschen und beeindruckenden Bisons bis hin zu den zahllosen Vögeln, Kriechtiere und Insekten der Wildnis. Erleben Sie komplexes Tierverhalten, dynamische Wetterereignisse, Ganztages- und Nachtzyklen, simulierte Ballistik, hochrealistische Akustik, Düfte von einem völlig überarbeiteten Windsystem getragen und vieles mehr. Alle Systeme arbeiten zusammen um die Immersion zu erhöhen und um den Jäger in Ihnen zum Vorschein zu bringen.Erkunden Sie 50 Quadratmeilen abwechslungsreiches Gelände, von Feuchtgebieten und dichten Wäldern zu üppigen Tälern und weiten Feldern. Die weite Welt des theHunter: Call of the Wild ist in separate und ausgeprägte Jagdreviere unterteilt, jedes gefüllt mit Überraschungen und unvergesslichen Momenten. Jeder Zentimeter der Wildnis ist unter der Verwendung von Apex erstellt worden - Avalanche Open World Engine, preisgekrönte Technologie, die während einer Dekade des Entwickelns explosiver Action-Spiele gestaltet wurde.Zusätzlich zu seiner reichen Einzelspieler-Erfahrung, bietet theHunter: Call of the Wild einzigartige Multiplayer-Optionen. Schließen Sie sich mit bis zu 8 Freunden (oder völlig Fremden!) in kooperativen und konkurrierenden Modi zusammen. Genießen Sie eine Vielzahl von Im-Spiel-Herausforderungen, Missionen und Ereignissen. Jagen ist lohnenswerter und spannender mit Freunden, so teilen Sie Ihre Erfahrungen und verdienen Sie sich diese prahlenden Rechte.Erwerben und rüsten Sie ein breites Spektrum von Gewehren, Handfeuerwaffen und Bögen aus und gestalten Sie sie individuell mit Bereichen und verschiedenen Munitionsarten. Finden und meistern Sie Ihre Favoriten. Entwickeln Sie Ihren Charakter, indem Sie verschiedene Fähigkeiten und Ausrüstung freischalten. Lernen Sie wie man Rufer und Düfte verwendet, aber vor allem studieren Sie Ihre Beute: achten Sie genau auf tierisches Verhalten, Merkmale und Bewegungsmuster."