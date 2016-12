Kingdoms and Castles: Aufbaustrategie erfolgreich finanziert - 4Players.de

Screenshot - Kingdoms and Castles (PC) Screenshot - Kingdoms and Castles (PC) Screenshot - Kingdoms and Castles (PC) Screenshot - Kingdoms and Castles (PC) Screenshot - Kingdoms and Castles (PC) Screenshot - Kingdoms and Castles (PC)

Das junge Studio Lion Shield hat seine Aufbaustrategie Kingdoms and Castles erfolgreich und in einem rasenden Tempo über die Plattform FIG finanziert . Allerdings baten die Entwickler lediglich um 15.000 Dollar. Knapp 35 Tage vor dem Ende der Kampagne stehen den Machern zum jetzigen Zeitpunkt bereits über 30.000 Dollar an Zusagen zur Verfügung. Allerdings warten noch viele weitere Stretch Goals, darunter eine Twitch-Implementierung und VR-Unterstützung.Als Inspiration für ihr Projekt dient dem Team von Lion Shield nach eigenen Aussagen SimCity, Banished und Stronghold. Im Zentrum steht der Aufbau einer Stadt mit mächtigen Verteidigungsanlagen, um Angreifer wie Wikinger oder Drachen erfolgreich abwehren zu können. Dazu gesellen sich wirtschaftliche Faktoren wie Steuern für die Einwohner und die Beschaffung von Ressourcen, um z.B. genügend Vorräte für den Winter zu haben. Denn neben einem prozedural generierten Wolkensystem durchläuft man auch die vier Jahreszeiten und kann mitansehen, wie ein spezieller Algorithmus das pflanzliche Wachstum und damit die Spielwelt verändert. Mit speziellen Gebäuden wie Tavernen und Kirchen soll man außerdem die Zufriedenheit seiner Bürger erhöhen, mit einer medizinischen Versorgung dagegen ihre Gesundheit.Kingdoms and Castles soll nach aktuellem Stand im zweiten Quartal 2017 für PC, Mac und Linux erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer