Without Memory: Sci-Fi-Thriller aus Russland angekündigt - 4Players.de

Mit Without Memory hat das russische Studio Dino Games einen interaktiven Sci-Fi-Thriller angekündigt, in dem man laut Angaben auf der offiziellen Webseite in drei parallelen Welten unterwegs ist, in denen sich Aktionen nicht nur auf die eigene, sondern auch die beiden anderen Welten auswirken können. Im Spiel übernimmt man die Rolle des Polizisten Leo Evans, dessen Ehefrau als Terroristin angeklagt und für eine Bewusstseinsveränderung in ein Hightech-Gefängnis eingeliefert wird. Daraufhin beschließt der Protagonist, selbst der Untergrund-Organisation der "Insider" beizutreten und den Kampf gegen die vorherrschende Ordnung aufzunehmen.Die ersten PS4-Spielszenen aus der Pre-Alpha-Version deuten darauf hin, dass sich das 3D-Abenteuer an Spielen wie Heavy Rain und anderen Werken von Quantic Dream orientiert. Dabei kommt auch das Touchpad des DualShock-Controllers häufig bei der Steuerung zum Einsatz. Bisher ist noch nicht bekannt, ob und für welche Plattformen das Spiel neben der PS4 erscheinen soll. Auch ein Termin oder zumindest ein anvisierter Zeitraum für die Veröffentlichung wird noch nicht angegeben. Fest steht nur: Das Studio hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein nicht-lineares Spiel zu entwickeln, bei dem Spieler ihren eigenen Weg einschlagen und so ihre eigene Geschichte erschaffen können.Letztes aktuelles Video: Pre-Alpha-Gameplay-Trailer