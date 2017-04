Dragon Quest Heroes 2: Mina und Maya im Trailer - 4Players.de

Square Enix stellt zwei weitere Charaktere aus dem Action-Rollenspiel Dragon Quest Heroes 2 im folgenden Trailer vor. Im Clip zeigen Mina und Maya ihre Fähigkeiten im Kampf gegen die Monsterhorden aus dem Dragon-Quest-Universum. Unsere Vorschau zu dem "Massenprügler mit Flair" findet ihr hier Dragon Quest Heroes 2 wird in Europa am 28. April 2017 für PlayStation 4 auf Disc und als Download-Version im PSN Store erscheinen. Im PlayStation Store lässt sich zudem eine Demo runterladen. Die PC-Version ist ab dem 25. April 2017 auf Steam für PC erhältlich.Letztes aktuelles Video: Meet the Heroes Teil 6 Mini und Maya