Dragon Quest Heroes 2: Torneko sowie Kyrill & Alena im Trailer - 4Players.de

Im siebten und letzten Video aus der Reihe "Triff die Helden" stellt Square Enix die spielbaren Charaktere Torneko sowie Kyrill & Alena aus Dragon Quest Heroes 2 vor. "Der Charakter-Trailer zeigt den reisenden Händler aus Dragon Quest 4 und Neueinsteiger in die Reihe, Torneko Talun, und seine Ansammlung an ungewöhnlichen Waffen, mit denen er durch Monsterhorden prescht. Das Video bietet auch einen Blick auf die Fanlieblinge und wiederkehrenden Helden aus Dragon Quest 4: Alena, die lebhafte Kampfkünstlerin, und Kyrill, ihren loyalen Leibwächter", erklärt der Publisher. In dem Action-Rollenspiel wird es ingesamt 15 spielbare Charaktere geben. Unsere Vorschau zu dem "Massenprügler mit Flair" findet ihr hier Dragon Quest Heroes 2 wird in Europa am 28. April 2017 für PlayStation 4 auf Disc und als Download-Version im PSN Store erscheinen. Im PlayStation Store lässt sich zudem eine Demo runterladen. Die PC-Version ist ab dem 25. April 2017 auf Steam für PC erhältlich.Letztes aktuelles Video: Meet the Heroes Teil 7 Torneko Kyrill und Alena