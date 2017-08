Splatoon 2: Weitere Gratis-Inhalte angekündigt - 4Players.de

Nintendo hat in einer Videobotschaft im Rahmen der gamescom 2017 neue kostenlose Inhalte für Splatoon 2 angekündigt: "Ab diesen Samstag [26. August, Anm. d. Red.] können sie Revier- und Rangkämpfe auf der neuen Manta Maria-Karte austragen. Und ab Samstag, dem 2. September, dürfen die Fans mit einer neuen Spezialwaffe um sich ballern: mit dem Blubberwerfer, der fürs erste in Kombination mit dem Focus-Profi-Kleckser erhältlich ist. Ehrgeizige Inklinge und alle, die es werden wollen, dürfen in einem Livestream, der heute um 11.00 Uhr beginnt, einen genauen Blick auf diese Neuerungen werfen – und dabei gleich auch noch ein paar hilfreiche Tipps mitnehmen. Die Messegäste vor Ort dürfen an den Spielstationen des Nintendo-Stands natürlich jetzt schon die Manta Maria-Karte erkunden und den Blubberwerfer einsetzen. Zusätzlich wartet der Spielmodus Salmon Run mit einer neuen Szenerie auf: Die Siedlungsruine steht den Spielern ab morgen [23. August, Anm. d. Red.] offen."Der Farbklecks-Shooter (zum Test ) ist seit dem 21. Juli für Switch erhältlich.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungen von der gamescom 2017