gamescom 2017: THQ Nordic zeigt acht Spiele, darunter ELEX und zwei Neuankündigungen - 4Players.de

THQ Nordic präsentiert auf der gamescom 2017 in Köln das bisher größte Line-Up an Spielen. Zu sehen sind ELEX SpellForce 3 (Fokus auf Einzelspieler-Kampagne), Aquanox Deep Descent Wreckfest und zwei weitere, noch nicht angekündigte Spiele. "Die erste neue Ankündigung ist eine brandneue, originale IP. Dieses Open-World RPG spielt sich in einem einzigartigen Universum ab, und bezeichnet sich selbst als post-apokalyptische Kung-Fu Fabel. Neuankündigung Nr. 2 ist ein neuer Ableger einer bekannten, mysteriösen und unheilvollen IP."THQ Nordic wird in der Entertainment Area in Halle 8, Stand A011 vertreten sein. Alle Spiele werden während der Messe voll spielbar sein.