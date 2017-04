Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia: Das rundenbasierte Kampfsystem wird im Video vorgestellt - 4Players.de

Nintendo of America stellt das rundenbasierte Kampfsystem des Strategie-Rollenspiels Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia im folgenden Video (in englischer Sprache) ausführlicher vor. Die überarbeitete und erweiterte Neuauflage von Fire Emblem Gaiden (erschien 1992 ausschließlich in Japan) wird am 19. Mai 2017 für Nintendo 3DS veröffentlicht.In dem neuen Titel befehligen die 2DS-&-3DS-Spieler zwei getrennte Armeen: die von Alm und die von Celica. Nintendo schreibt dazu: "Beide Protagonisten haben jeweils eigene Missionen zu erfüllen, aber sie verfolgen ein gemeinsames Ziel: den Frieden in Valentia zu bewahren. Wie in der Fire-Emblem-Serie üblich, müssen die Spieler mit einer kleinen Schar ausgewählter Krieger in rundenbasierten Kämpfen immer mächtigeren Armeen entgegentreten. Da ist sorgfältige taktische Planung gefragt, denn nach Fehlern oder misslungenen Attacken ist die eigene Truppe bei Gegenangriffen höchst verwundbar. Wird eine Einheit während eines Kampfs im klassischen Modus von Fire Emblem besiegt, kann sie üblicherweise nicht mehr an künftigen Schlachten teilnehmen. In Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia dagegen können die Spieler Milas Zeitenrad nutzen, um die letzten Runden zurückzudrehen. Das eröffnet ihnen die Chance, taktische Fehler zu erkennen und ihre nächste Attacke strategisch besser zu planen. Wer permanente Niederlagen erst einmal vermeiden möchte, spielt am besten den Anfänger-Modus. Darin stehen gefallene Verbündete nach jedem Kampf wieder auf. Das erleichtert es Neueinsteigern, die Story komplett bis zum Ende durchzuspielen."Bogenschützen haben jetzt die Möglichkeit, Gegenangriffe zu starten, wenn sie nur ein Feld entfernt sind. Somit wird man jetzt einen deutlich aggressiveren Spielstil mit ihnen verfolgen können. Die Magier nutzen dagegen jetzt einen Teil ihrer Lebensenergie, um ihre Zaubersprüche zu nutzen - entsprechend muss man mit ihnen jetzt vorsichtiger agieren und über ihre Position nachdenken.Letztes aktuelles Video: A Master Class in Strategy