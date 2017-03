Dark Souls 3: The Ringed City: Zwei weitere PvP-Karten und Aufzeichnung des Livestreams - 4Players.de

From Software und Bandai Namco Entertainment haben zwei weitere PvP-Arenen (Undead Match) für Dark Souls 3 angekündigt. Die beiden Karten "Grand Roof" und "Dragon Ruins" werden in den folgenden Teaser-Videos kurz präsentiert. Das Arena-Duo wird für Season-Pass-Besitzer und Käufer von Ashes of Ariandel ab dem 24. März verfügbar sein. Diejenigen, die "nur" The Ringed City kaufen, dürfen die neuen Arenakarten am 28. März ausprobieren - und im Solo-Modus den Sklavenritter Gale jagen. Außerdem steht eine Aufzeichnung des jüngsten Livestreams zur Verfügung. Sowohl die Spieler-gegen-Spieler-Gefechte als auch Eindrücke aus dem Einzelspieler-Modus sind zu sehen.