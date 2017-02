Battlefield 1: They Shall Not Pass: Neuer Spielmodus "Frontlinien" im Trailer - 4Players.de

Die erste Download-Erweiterung "They Shall Not Pass" für Battlefield 1 wird den neuen Spielmodus "Frontlinien" umfassen. In dieser Spielvariante werden Eroberung und Rush miteinander kombiniert. "Kämpft euch von Flagge zu Flagge in Richtung des gegnerischen Hauptquartiers. Habt ihr eine Flagge eingenommen, gehts zur nächsten in Richtung des gegnerischen Hauptquartiers. Habt ihr das eingenommen, geht das Spiel als Rush-Partie weiter. Das Ziel: Telegrafenmasten zu attackieren oder zu verteidigen." Vorgestellt wird dieser Spielmodus mit dem folgenden Trailer. Premium-Pass-Besitzer sollen im März 2017 loslegen dürfen. Zwei Wochen später wird die Erweiterung auch separat veröffentlicht. Seit einigen Tagen ist außerdem das Winter-Update für Battlefield 1 verfügbar (Ordensbänder, Elite-Kodex, Erhöhung der Klassenränge etc.).Letztes aktuelles Video: Neuer Modus - Frontlinien