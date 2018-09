The Banner Saga 3: Spielserie könnte eine Zeichentrick-Show bekommen - 4Players.de

Stoic Studios Mitgründer Arnie Jorgensen hat gegenüber Dualshockers.com verraten, dass die Banner-Saga-Serie durchaus eine Zeichentrickserie (oder Animations-Serie, die Rede ist von "animated") bekommen könnte. Er wollte zwar noch nichts Konkretes bestätigen, es habe sich aber um "die größte Bitte" gehandelt, die die Community in Bezug auf Ableger der Serie je hatte. Man lote das Thema momentan mit verschiedenen interessierten Partnern aus, welche solch eine Serie produzieren könnten.



Zudem denke man ebenfalls über eine Ausdehnung der Marke in die Welt der Tabletop-Spiele nach. Auch ein weiterer Roman vom James Fadeley (The Banner Saga: The Gift of Hadrborg) liege im Bereich des Möglichen.

