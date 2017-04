Xbox One Project Scorpio: Wird FreeSync 2 und HDMI 2.1 unterstützen - 4Players.de

Nach der Enthüllung der Hardware-Spezifikationen von Xbox One Project Scorpio in der vergangenen Woche hat Digital Foundry nun nachgelegt und bekanntgegeben, dass die kommende Xbox-Konsole sowohl FreeSync 2 als auch HDMI 2.1 unterstützen wird (inkl. HDR-Support). Durch FreeSync von AMD wird das Tearing nahezu eliminiert und das "Stottern" oder "Ruckeln" - bedingt durch eine schwankende Bildwiederholrate - verringert. NVIDIA war der Pionier in diesem Bereich. Die Technologie bei ihnen heißt G-Sync. FreeSync hingegen ist eine offene Variante - ohne proprietäre Hardware, Lizenzgebühren oder Lizenzierungskosten. Natürlich muss der Monitor bzw. der Bildschirm oder der Fernseher den FreeSync-2-Standard ebenfalls unterstützen. AMD beschreibt FreeSync folgendermaßen: "Bisher bestand die Herausforderung bei PC-Games darin, die von der GPU gelieferte Bildrate mit der Aktualisierungsrate des jeweiligen Monitors zu synchronisieren. Selbst mit der 'v-sync-Technologie' können Ruckeleffekte nicht immer ausgeglichen werden. Überdies kommt eine oft schlechtere Mausreaktion und eine geringere Bildrate hinzu. Die AMD FreeSync Technologie behebt diese Probleme und sorgt für ein absolut ruckelfreies Gameplay und eine erstklassige Performance. Dank unserer bahnbrechenden Hardware-/Softwareplattform, die auf dem Branchenstandard DisplayPort Adaptive-Sync basiert, können AMD APUs und GPUs die Aktualisierungsrate eines kompatiblen Monitors direkt steuern. Das Ergebnis: Der Monitor wird aktualisiert, sobald ein neues Bild bereitsteht, sodass Gamer ihre Spiele ohne Ruckeln, Verzögerungen und Tears erleben können. FreeSync ist eine AMD Technologie, die darauf ausgelegt ist, Ruckeleffekte und/oder Tears beim Gaming sowie bei der Videowiedergabe zu beseitigen, indem die Bildwiederholfrequenz des Monitors an die Bildfrequenz der Grafikkarte gekoppelt wird. Monitor, AMD Radeon Grafikkarte oder AMD A-Serie APU (konform mit DisplayPort Adaptive-Sync) erforderlich. AMD Catalyst 15.2 Beta (oder höher) erforderlich. Die adaptive Bildwiederholfrequenz variiert abhängig vom Monitor; wenden Sie sich an den Hersteller des Monitors, um Informationen zu spezifischen Eigenschaften zu erhalten."