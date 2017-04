Life is Feudal: MMO: Nächster (geschlossener) Betatest steht an - 4Players.de

Anzahl Spieler in einer Welt: 10.000+

Größe der Spielwelt: 21x21 km, vorgeneriert, kann in späteren Stadien fast unbegrenzt ausgedehnt werden

Anzahl Welten: Regionale Welten jeweils für Nordamerika, Europa, GUS, Asien und Lateinamerika, die vom Spieleentwickler gehostet und betrieben werden

Persistenz: Permanent bestehende Welt, die jahrelang bestehen bleibt und deren lebendige und atmende Geschichte von den Spielern selbst erschaffen wird

Steuerung: Persönliche Ansprüche, Gilden-Ansprüche und andere Arten von Land-Ansprüchen in der Spielwelt

Servereinstellungen: Ein Kern-Regelsystem, das vom Entwicklungsteam von 'Life is Feudal: MMO' gepflegt wird

Umfang: Vollumfängliches Gildensystem mit Schlachten und Belagerungen Gilde gegen Gilde

Sonstige Unterschiede im Vergleich zu Life is Feudal: Your Own: Voller Funktionsumfang, der für 'Life is Feudal: MMO' entwickelt wurde (Minigames, Ansprüche, Globales Politik- und Handelssystem u. v. m.)

Der nächste geschlossene Betatest von Life is Feudal: MMO wird am 26. April beginnen und wahrscheinlich zehn Tage dauern, dies gab Entwickler und Publisher Bitbox bekannt. Interessierte Spieler können sich auf der offiziellen Webseite für die Beta-Teilnahme registrieren oder Pakete (Bronze, Silber, Gold) mit Beta-Zugang kaufen Während das Ende 2015 veröffentlichte Life is Feudal: Your Own in einer Welt von 3x3 Quadratkilometern stattfand und bis zu 64 Spielern in einer Instanz Platz bot, erweitert Entwickler Bitbox die Größe der Welt mit der MMO-Variante auf 21x21 Quadratkilometer, wo mehr als 10.000 Spieler ein virtuelles Zuhause finden sollen.Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Überblick über die ersten fuenf Stunden