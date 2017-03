Aaero: Arcade-Shooter mit hämmernden Beats erscheint im April für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Aaero (PC) Screenshot - Aaero (PC) Screenshot - Aaero (PC) Screenshot - Aaero (PC) Screenshot - Aaero (PC) Screenshot - Aaero (PC) Screenshot - Aaero (PC) Screenshot - Aaero (PC) Screenshot - Aaero (PC) Screenshot - Aaero (PC) Screenshot - Aaero (PC) Screenshot - Aaero (PC)

Reberb Triple XP und das Zwei-Mann-Studio Mad Fellows haben verkündet, dass der Arcade-Shooter Aaero am 11. April für Steam, PS4 sowie Xbox One erscheinen soll. Die Aufmachung erinnert an Titel wie Rez oder Child of Eden. Wie dort steht auch hier die Action im Mittelpunkt, wenn man sich in fantasievollen, mitunter minimalistisch angehauchten Kulissen durch Gegnerhorden ballert oder fetten Bossgegnern stellt.Die Musik soll ebenfalls einen entscheidenden Teil zum Erlebnis beitragen. Für die Elektroklänge des Soundtracks hat man deshalb Songs von Noisia, Flux Pavilion, Katy B, The Prototypes, Neosignal und anderen Künstlern lizenziert.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer