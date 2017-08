Yoku's Island Express: Ein Video-Abstecher nach Mokumana Island - 4Players.de

Villa Gorilla nimmt uns mit auf eine kleine Reise nach Mokumana Island, einem der Schauplätze von Yoku's Island Express. Dort bekommt man einen guten Eindruck von der ungewöhnlichen Mischung aus Abenteuer, Plattform-Action und Pinball-Mechaniken. Zudem muss man in der Rolle eines winzigen Postboten den Einwohnern der Insel dabei helfen, alte Gottheiten zu erwecken.Der Release von Yoku's Island Express ist für 2018 angepeilt. Das Spiel soll dann für PC via Steam, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Hier schon mal ein kleines Willkommens-Video:Letztes aktuelles Video: Welcome to Mokumana Island