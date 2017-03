The Evil Within 2: Gerücht: Hinweis auf Fortsetzung aufgetaucht - 4Players.de

In Japan ist eine Stellenanzeige aufgetaucht , die nahelegt, dass sich The Evil Within 2 bei Tango Gameworks in Entwicklung befindet (japanischer Titel: PsychoBreak 2). Das Aufgabenfeld in der Job-Beschreibung umfasst Übersetzungsaktivitäten und Qualitätssicherung. Als Plattformen werden lediglich PlayStation 4 und Xbox One genannt. Bisher hat Publisher Bethesda Softworks den zweiten Teil des Horrorspiels von Shinji Mikami noch nicht offiziell angekündigt, aber schon im August 2016 lies Bethesdas Vizepräsident Pete Hines durchblicken , dass sie mit den Verkaufszahlen von The Evil Within zufrieden waren und eine Fortsetzung denkbar sei. Der erste Teil wurde 2014 für PC, PS3, PS4, Xbox 360 und Xbox One veröffentlicht.