Etrian Mystery Dungeon 2: Wird Ende August in Japan erscheinen - 4Players.de

Atlus und Spike Chunsoft haben Etrian Mystery Dungeon 2 für Nintendo 3DS angekündigt . Es soll am 31. August 2017 in Japan erscheinen. Über eine Veröffentlichung in westlichen Gefilden ist bisher nichts bekannt. Weitere Details - abgesehen von den folgenden Videos - sollen erst später folgen. Der Vorgänger ( Etrian Mystery Dungeon ) war ein Roguelike-Mix der Etrian-Odyssey- und Mystery-Dungeon-Reihe mit zufällig generierten Verliesen. Der erste Teil erschien hierzulande im September 2015.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Japan