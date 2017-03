Butcher: 2D-Shooter der Soldat-Macher erscheint auch für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Butcher (PS4) Screenshot - Butcher (PS4) Screenshot - Butcher (PS4) Screenshot - Butcher (PS4) Screenshot - Butcher (PS4) Screenshot - Butcher (PS4) Screenshot - Butcher (PS4) Screenshot - Butcher (PS4)

Ultra-brutales kompromissloses Gemetzel im Geiste von Doom und Quake (mit Kettensäge)

Geschicklichkeit-basierte Spielmechaniken

Lasse deinen inneren Künstler frei, bemale die Wände mit (dauerhaftem) Blut (bis zu vier Millionen Pixel sind pro Level verfügbar)

Nutze die Umgebung (Sägen, Haken, Lava Gruben, Tiere und weiteres), um dich schonungslos deiner Gegner zu entledigen

Wähle aus einer Reihe von Waffen (mit Klassikern wie der Kettensäñge, Railgun und dem tödlichen Granatwerfer)

Schmücke mehr als 20 Level mit den Innereien deiner Gegner

Tauche ein in die dunkle Atmosphäre mit einem fantastischen und krassen Soundtrack (während du Leichen durch die Gegend trittst)

Stirb schmerzvoll: schmelze in Lava, werde Futter für Piranhas, werde von schweren Türen erschlagen... und mehr!"

Die polnischen Soldat - und King-Arthur's-Gold -Macher von Transhuman Design wollen ihren seit Oktober 2016 für PC, Mac und Linux erhältlichen 2D-Shooter Butcher im zweiten Quartal 2017 zusammen mit Crunching Koalas auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Im PlayStation Store ist der Titel, dessen einfachster Schwierigkeitsgrad "schwer" sei, bereits als Special Edition vorbestellbar. Der Preis wird mit 9,99 Euro bzw. 7,99 Euro (für PlayStation-Plus-Mitglieder), der Starttermin mit dem 25. April angegeben. Im Xbox Store ist hingegen noch keine Eintragung erfolgt, während die Pixel-Action auf Steam von den Warschauer Entwicklern folgendermaßen beschrieben wird: "BUTCHER ist ein tempogeladener 2D-Shooter und ein blutgetränkter Liebesbrief an die frühen 90er. Als ein Cyborg, programmiert mit der Ausrottung der letzten Überreste der Menschheit, ist dein einziger Zweck, naja... alles zu vernichten, das sich bewegt.Nimm' also deine Lieblingswaffe (von der Kettensäge über die Shotgun bis zum Granatwerfer) und metzle dich durch Untergrundverstecke, post-apokalyptische Städte, Dschungel und mehr. Und wenn du dich kreativ betätigen willst, gibt es viele weitere Möglichkeiten, das Elend deiner Feinde zu beenden - Haken, Lavagruben, Sägen... keine Tötung wird jemals dieselbe sein.Wenn Leichen in Lavagruben zu treten und Wände mit Blut zu schmücken für dich die Definition einer schönen Zeit ist, dann ist BUTCHER genau DAS Spiel für dich.Hauptmerkmale:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer