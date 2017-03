Nongünz: Bleihaltige Pixel-Action für PC, Mac und Linux angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Nongünz (Linux) Screenshot - Nongünz (Linux) Screenshot - Nongünz (Linux) Screenshot - Nongünz (Linux) Screenshot - Nongünz (Linux) Screenshot - Nongünz (Linux) Screenshot - Nongünz (Linux)

Indie-Publisher Sindiecate wird die von Brainwash Gang entwickelte Pixel-Action Nongünz im April 2017 für PC, Mac und Linux veröffentlichen. Das ballerlastige 2D-Jump'n'Run sei ein verstörendes Blutbad, in dem man sich ausführlich in seiner eigenen Bösartigkeit wälzen könne. Weiter heißt es: "Kerker voller Alpträume, aus menschlichen Eingeweiden gefertigt, warten auf mutige und reaktionsschnelle Spieler. Wer überleben und erfolgreichen sein will, der sollte auf rasante Kombos setzen: Nongünz belohnt besonders spektakuläre Manöver. Und die dabei erzielten Punkte kommen zum Einsatz, um seinen eigene Band zu gründen – eine Band der verlorenen Seelen und toten Kultisten. Normal.Während sich die Welt von Nongüz um den Spieler herum in ihrer ganzen Pracht entfaltet, trifft der Spieler auf faszinierende Wesen und Charaktere, Martyrer, seltsame Grabräuber... die ihre Dienste in Form von Shops, Spielautomaten oder Abkürzungen durch die fiesen Verliese anbieten. Alternativ helfen sie auch bei der Verbesserung der Spielerfähigkeiten und optimieren die Belohnungen, die man auf seinem ganz eigenen Friedhof sammeln kann." Folgendes Video soll einen kleinen Vorgeschmack geben:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer