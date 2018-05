Total War: Warhammer 2: Neues Kommandantenpaket Queen and the Crone im Trailer - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: The Queen and the Crone im Trailer



Das Strategie-Spiel Total War: Warhammer 2 wird mit einer neuen Download-Kampagne versorgt. Am 31. Mai erscheint Queen and the Crone, das neue legendäre Kommandanten für die Hoch- und Dunkelelfen umfassen wird. Zudem wird es neue Einheiten für beide Völker, neue Kampagnen-Ziele sowie legendäre Söldnerregimenter, Helden- und Kommandantentypen geben. Die neuen Inhalte sind sowohl in der Kampagne "Auge des Mahlstroms" als auch bei "Reiche der Sterblcihen" verfügbar.Zeitgleich soll eine Gratis-Erweiterung erscheinen, die einen weiteren legendären Kommandanten umfassen wird. Der Trailer gibt Einblick in die kommende Erweiterung.