Battlefield 1: In The Name Of The Tsar: Wird derzeit kostenlos angeboten; Battlefield 4: Final Stand auch - 4Players.de

Passend zur Enthüllung von Battlefield 5 bieten EA und DICE im Rahmen der "Road to Battlefield V" jeweils eine Download-Erweiterung für Battlefield 1 und Battlefield 4 kostenlos (für begrenzte Zeit) zum Download an. Die Spieler können zeitlich befristet Battlefield 1: In the Name of the Tsar und Battlefield 4: Final Stand kostenlos herunterladen und dauerhaft behalten."Kämpfe mit der russischen Armee an der riesigen Ostfront des Ersten Weltkriegs und werde Zeuge der Machtkämpfe des anschließenden Bürgerkriegs. Reite in Galizien während der epischen Brussilow-Offensive mit den legendären Husaren. Nimm an den Gefechten von Unternehmen Albion auf einem vereisten Archipel teil. Fliege mit dem schweren Bomber Ilya Muromets über die verschneiten Schluchten des tückischen Lupków-Passes. Fahre den Panzerwagen Putilow-Garford auf der offenen Galizien-Karte. Kämpfe bei donnerndem MG-Feuer in den Straßen von Zarizyn, auf denen die Weiße und die Rote Armee während des Bürgerkriegs um die Vorherrschaft in Russland kämpfen. Spiele die größte Armee der Welt, die mit einigen der modernsten Waffen und Fahrzeuge des Ersten Weltkriegs in die Schlacht eingreift. Und setze deine Battlefield 1-Karriere mit neuen Medaillen, Erkennungsmarken, Kodexeinträgen und mehr fort.""In Battlefield 4 Final Stand erwarten dich Kämpfe in den weitläufigen Winterlandschaften Russlands – erlebe das epische Finale des Krieges. Im Bestreben, das Blatt zu wenden, wurde die Pan-Asiatische Koalition gebildet – und mit ihr halten experimentelle Prototypen neuer Waffen, Fahrzeuge und Gadgets auf dem Schlachtfeld Einzug. Steuere den extrem beweglichen Luftkissenpanzer HT-95 Levkov, der sogar seitwärts fahren kann. Sammle neue, mächtige Kampf-Pickups: die verheerende Railgun Rorsch MK-1 und die tödliche Hochgeschwindigkeitsdrohne XD-1 Accipiter. Meistere alle neuen High-Tech-Neuheiten, um die Oberhand zu gewinnen. Widerstehe wilden Eisstürmen, die über die weitläufigen Landschaften fegen, stürze dich in chaotische Infanterie-Kämpfe um geheime Gebirgs-Militärbasen und führe dein Team unter dem sibirischen Sternenhimmel zum Sieg. Ist dies das letzte Gefecht oder der Beginn eines langen, kalten Krieges?"Letztes aktuelles Video: Video-Fazit