Sword Art Online: Hollow Realization - Abyss of the Shrine Maiden: Erstes DLC-Kapitel steht an - 4Players.de

Das erste Kapitel "Explorer of Illusory Mists" aus dem Season Pass Abyss of the Shrine Maiden für Sword Art Online: Hollow Realization wird am 16. Mai 2017 erscheinen. Im ersten DLC schlüpft man in die Rolle von Kirito und dessen Freunden. Hauptschauplatz wird eine neue Stage auf Schloss Aincrad sein, in der lodernde Flammen, Magma und Hitzewellen vorherrschen."Ziel ist es, Bane, den purpurroten Dämon, zu besiegen. Während die Gruppe jedoch versucht, sich durch die beeindruckende neue Stage zu schlagen, klagt Premiere plötzlich über Kopfweh. Was wird wohl passieren? Zur gleichen Zeit taucht eine mysteriöse maskierte Gestalt wie aus dem Nichts auf - Freund oder Feind? Neben dem Hauptszenario erwarten euch die Heroine Quest, bei der ihr Asuna, Lisbeth, Silica und Premiere zu den Heldinnen des ersten Kapitels machen könnt, sowie die Quest Enigma Order, bei der sich mit den Items und Fertigkeiten Fuse Paragon, Mystic und Ultana GP Order eine schier unbändige Macht aneignen lässt. Zu guter Letzt könnt ihr im Rahmen der Personalisierung das Erscheinungsbild der Hauptcharaktere ändern", erklärt Publisher Bandai Namco Entertainment Europe.Das zweite DLC-Kapitel wird sich um eine Eiswelt drehen. Der dritte und letzte Abschnitt wird zwei neue Charaktere (Alice und Eugeo) umfassen.