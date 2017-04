Bayonetta 3: Gerücht: Bereitet Platinum Games die Ankündigung vor? - 4Players.de

Platinum Games hat fünf Videos auf dem hauseigenen YouTube-Kanal veröffentlicht, in denen kurze Szenen aus Bayonetta und Bayonetta 2 jeweils exakt dreimal hintereinander wiederholt werden. Weder die Video-Beschreibungen noch die Titel geben Hinweise auf die Intentionen des Entwickler, aber in einschlägigen Foren wird darüber diskutiert , dass Platinum Games die Ankündigung von Bayonetta 3 (aufgrund der drei Wiederholungen der Video-Schnipsel) unter Umständen auf der E3 2017 vorbereiten könnte. Bayonetta 2 erschien am 20. September 2014 für Wii U.Allem Anschein nach scheinen die Videos in Zusammenhang mit einem Rückblick auf die Entwicklung der Bayonetta-Spiele zu stehen ( japanische Webseite ), jedoch ist das gewählte Format schon ziemlich ungewöhnlich.