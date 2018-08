Earthfall: Horde-Modus und Progressions-System in Vorbereitung - 4Players.de

Holospark hat seine Pläne vorgestellt, wie man den Koop-Shooter Earthfall in den kommenden drei Monaten mit kostenlosen Inhalten erweitern will. Das größte Update ist derzeit für Oktober geplant: Es soll zum einen den Horde-Modus nachreichen, in dem sich das Quartett zunächst verbarrikadieren und anschließend immer stärkere Gegnerwellen der Aliens überstehen muss. Zum anderen will man ein Progressions-System integrieren, in dem Spieler Erfahrungspunkte und bis zu 50 Stufen aufsteigen können. Als Belohnungen soll man dabei außerdem neue Outfits, Waffen und Fähigkeiten freischalten können.Zuvor will man im August und September allerdings noch zwei kleine DLCs veröffentlichen. Noch in diesem Monat soll mit "Inferno" ein neues Level hinzugefügt werden. Mit dem "Fire Spitter" und "Fire Sapper" warten außerdem zwei neue Gegnervariationen. Für das September-Update konzentriert sich das Studio dagegen eher auf neue Waffen, Outfits und Skins.Letztes aktuelles Video: Roadmap Trailer