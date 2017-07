Need for Speed Payback: Trailer zeigt das Tuning - 4Players.de

EA und Ghost Games haben einen Trailer zu Need for Speed Payback veröffentlicht, der das Tuning-System vorstellt . In dem Rennspiel kann man 'Schrottteile' finden und mit diesen Teilen aus einer Schrottkarre (über einen Serienwagen) letztendlich ein Supercar machen.Vorbesteller von Need for Speed Payback erhalten zusätzlich das "Platinum Car Pack" - mit speziell "getunten Kultautos mit exklusivem platinblauen Reifenqualm und Unterbodenbeleuchtung". Das Platinum Car Pack enthält die folgenden Fahrzeuge: Nissan 350Z 2008, Chevrolet Camaro SS 1967, Dodge Charger R/T 1969, Ford F-150 Raptor 2016 und Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016."Spieler haben zusätzlich die Möglichkeit, sich mit EA Access und Origin Access schon vor der Veröffentlichung in die Action zu stürzen: Mitglieder können das Spiel in der EA Access und Origin Access Play First Trial bereits ab Donnerstag, den 2. November, bis zu 10 Stunden lang spielen. Für Besitzer der Need for Speed Payback Deluxe Edition beginnt ihr dreitägiger Vorabzugang am Dienstag, den 7. November. Need for Speed Payback wird weltweit am 10. November für Xbox One, PlayStation 4 und auf Origin für PC erhältlich sein."Letztes aktuelles Video: Tuning Trailer