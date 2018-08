Surviving Mars: Update-Doppelpack: "Da Vinci" mit Kreativmodus und "Sagan" mit Herausforderungen - 4Players.de

Paradox Interactive hat zwei kostenlose Updates für Surviving Mars von Haemimont Games angekündigt. Das erste Update "Da Vinci" mit dem "Creative Mode" steht bereits auf dem PC zur Verfügung und soll zeitnah auf Konsolen erscheinen. Das zweite Update "Sagan" soll im September folgen.Das "Da-Vinci-Update" fügt dem Aufbauspiel den "Creative Mode" hinzu. In diesem Modus gibt es endlose Ressourcen, schnellere Raketen, unkaputtbare Anlagen, fast endlos viel Geld und unsterbliche Kolonisten - allerdings werden bei einigen dieser Regeln die Achievements deaktiviert. Darüber hinaus wurden Verbesserungen an den Lagerstätten und allerlei Balance-Veränderungen vorgenommen. Das Change-Log findet ihr hier Das für den September geplante "Sagan-Update" ist hingegen für diejenigen gedacht, die den Aufbau auf dem Mars für zu einfach empfanden. So sollen 30 Herausforderungen, die es zu meistern gilt, mit jeweils eigenen Erfolgsparametern (Sponsor, Kommandantenprofil, aktive Spielregeln und Kartenkoordinaten) geboten werden. Im Anschluss an die Herausforderung folgt eine Bewertung der Aufgabe.Letztes aktuelles Video: Opportunity Curiosity Updates